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Otomobil traktöre çarptı; sürücü öldü, eşi ve kızı yaralı

42 dakika önce

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, traktöre arkadan çarpan otomobildeki sürücü Emre Haseki (35) yaşamını yitirdi, eşi Esra Haseki (35) ve kızı Begüm (6) yaralandı.

Otomobil traktöre çarptı; sürücü öldü, eşi ve kızı yaralı, System.String[]

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, traktöre arkadan çarpan otomobildeki sürücü Emre Haseki (35) yaşamını yitirdi, eşi Esra Haseki (35) ve kızı Begüm (6) yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında, Milas- Bodrum yolu Dörttepe Mahallesi'nde meydana geldi. Emre Haseki yönetimindeki 48 NZ 200 plakalı otomobil, Emrecan Güzel'in kullandığı 48 U 9440 plakalı traktöre arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ve itfaiye ekipleri, otomobil sürücüsü Emre Haseki'yi sıkıştığı otomobilin içinden çıkardı. Emre Haseki, ambulansla hastaneye kaldırılmak istenirken yolda yaşamını yitirdi. Sürücünün eşi Esra Haseki ve kızı Begüm ise ambulansla 75'inci Yıl Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Traktör sürücüsü Emrecan Güzel'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bodrum, Milas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 06:47 Kaynak: DHA
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