Son Dakika Haberleri: Otomobil traktörle çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Otomobil traktörle çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

23 dakika önce

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde otomobilin traktörle çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Otomobil traktörle çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde otomobilin traktörle çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şakir Balkaş idaresindeki 03 ZA 744 plakalı otomobil, Çobanlar- Bolvadin kara yolu Kocaöz kavşağında, Abdil Kalaycı'nın (80) kullandığı 03 UF 715 plakalı traktörle çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile araçta bulunan eşi Lütfiye Balkaş hayatını kaybetti, yaralanan Kalaycı Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılan Balkaş çiftinin cenazeleri, Afyonkarahisar Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Çobanlar, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 05:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Virajı alamayarak takla atan araç nehre düştü! 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Haliç Köprüsü girişinde bir otomobil alev alev yandı, trafik felç oldu Yüksekova'da taziye yolunda kaza 2 ölü, 3 yaralı Arnavutluk 11 dakika arayla iki depremle sarsıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.9.2019 18:19:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobil traktörle çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]