Otomobil traktörle çarpıştı: 2 yaralı
8 dakika önce
Konya'nın Yunak ilçesinde otomobilin traktörle çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Konya
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 06:24 Kaynak: İHA
'nın Yunak
ilçesinde otomobilin traktörle çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Yunak Akşehir
Karayolu Koçyazı
ayrımı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.U. idaresindeki 16 ED 564 plakalı otomobil arkasında tarım aleti takılı olan E.B. idaresindeki traktörle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktör devrildi. Kazada hafif yaralanan otomobil ve traktör sürücüleri ambulansla Hacı İzzet Baysal
Yunak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA
Otomobil kaza yaptı, sürücüsü olay yerine sağlık ekiplerinden sonra geldi
Gören satın almak istiyor! Çıraklık hayalini, 86 model otomobille gerçekleştirdi
Çaya uçan otomobildeki 3 kişi ölümden döndü
9 yaşındaki kız çocuğuna markette cinsel istismar! Emniyet'ten açıklama geldi