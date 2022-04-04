Otomobil tramvay hattındaki elektrik direğine çarptı, seferler aksadı - Son Dakika
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Otomobil tramvay hattındaki elektrik direğine çarptı, seferler aksadı

04.04.2022 19:58
Otomobil tramvay hattındaki elektrik direğine çarptı, seferler aksadı

İZMİT'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, tramvay hattındaki elektrik direğine çarptı.

İZMİT'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, tramvay hattındaki elektrik direğine çarptı. Tramvay seferlerinde aksama yaşanırken, duraklarda bekleyen yolcular halk otobüsleriyle taşındı.

Kaza 18.00 sıralarında İzmit Milli İrade Meydanı tramvay durağında meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği otomobil, tramvay hattındaki elektrik direğine çarptı. Çarpma nedeniyle elektrik direği yan yattı. Kaza nedeniyle kentte Otogar ve Plajyolu arasında hizmet veren tramvay seferlerinde aksama meydana geldi. Tramvay duraklarında bekleyen yolcular ise halk otobüsleriyle taşındı. Yaklaşık 1 saat boyunca süren onarım çalışmalarının ardından tramvay seferleri normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Otomobil tramvay hattındaki elektrik direğine çarptı, seferler aksadı
Otomobil tramvay hattındaki elektrik direğine çarptı, seferler aksadı
Otomobil tramvay hattındaki elektrik direğine çarptı, seferler aksadı
Otomobil tramvay hattındaki elektrik direğine çarptı, seferler aksadı
YORUMLAR
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Otomobil, Tramvay, Kocaeli, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Otomobil tramvay hattındaki elektrik direğine çarptı, seferler aksadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobil tramvay hattındaki elektrik direğine çarptı, seferler aksadı - Son Dakika
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