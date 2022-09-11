Otomobil, tramvay yolu kenarındaki ağaca çarptı: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Otomobil, tramvay yolu kenarındaki ağaca çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

11.09.2022 11:29

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere vurup, savrulduğu tramvay yolu kenarındaki ağaca çarparak durdu.

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere vurup, savrulduğu tramvay yolu kenarındaki ağaca çarparak durdu. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Yalı Caddesi'nde meydana geldi. Emre Macit'in (30) kullandığı 34 FGS 521 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucunda kontrolden çıktı. Savrulan otomobil önce bariyerlere vurdu ardından da tramvay yoluna geçip, kenardaki bir ağaca çarparak durdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve AKS 110 ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Macit ile yanındaki Esra Macit (30), Seren Ergin (30) araçta sıkıştı. İtfaiye ekipleri araçtakileri güçlükle bulundukları yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede Emre ve Esra Macit'in hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Ağır yaralanan Seren Ergin ise ambulansla özel bir hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Otomobilde bulunan köpek de öldü.

Savcının incelemesinin ardından Esra ve Emre Macit'in cansız bedenleri İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Kaza nedeniyle kullanılamaz hale gelen otomobil ise çekiciyle tramvay yolundan kaldırıldı. Aracın kaldırılmasının ardından bir süre duran tramvay seferleri de normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Karşıyaka, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otomobil, tramvay yolu kenarındaki ağaca çarptı: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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