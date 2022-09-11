İzmir'de feci kaza! Otomobil, tramvay yolu kenarındaki ağaca çarptı: 2 kişi öldü - Son Dakika
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İzmir'de feci kaza! Otomobil, tramvay yolu kenarındaki ağaca çarptı: 2 kişi öldü

11.09.2022 15:17

Karşıyaka ilçesinde kontrolden çıkıp, tramvay yolu kenarındaki ağaca çarparak duran otomobildeki sürücü Emre Macit ile Seren Ergin yaşamını yitirirken, Esra Macit ağır yaralandı. Otomobilde bulunan köpek de öldü.

Saat 07.30 sıralarında Yalı Caddesi'nde Emre Macit'in kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, önce bariyerlere vurdu ardından tramvay yoluna geçip, kenardaki bir ağaca çarparak durdu.

Otomobil, tramvay yolu kenarındaki ağaca çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

ARAÇTA SIKIŞTILAR

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve AKS 110 ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Macit ile yanındaki Esra Macit ve Seren Ergin araçta sıkıştı. İtfaiye ekipleri, araçtakileri güçlükle bulundukları yerden çıkardı. Ekipler, Emre Macit ile Seren Ergin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Esra Macit ise ambulansla özel bir hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Otomobilde bulunan köpek de öldü.

Otomobil, tramvay yolu kenarındaki ağaca çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

İNGİLTERE'DEN GELMİŞLER

İnceleme sonrası Seren Ergin ve Emre Macit'in cansız bedenleri, İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Kullanılmaz hale gelen otomobilin kaldırılması ile duran tramvay seferleri normale döndü. Bu arada Emre ve Esra Macit'in akraba oldukları ve İngiltere'de yaşadıkları belirtildi. İkilinin İngiltere'deki yakınlarının da acı haber sonrası Türkiye'ye gelmek üzere yola çıktıkları öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

England, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de feci kaza! Otomobil, tramvay yolu kenarındaki ağaca çarptı: 2 kişi öldü - Son Dakika
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