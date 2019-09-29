Otomobil tutkunları Akhisar AutoFest'e akın etti

Akhisar Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen "Akhisar AutoFest" adlı otomobil festivaline Akhisarlılar akın etti. Akhisar Drag pistinde gerçekleşen etkinlikte yüzlerce klasik, spor ve modifiyeli araçlar ziyaretçilere görsel şölen yaşattı.



Manisa'nın Akhisar ilçesinde Farklı markaların en yeni modellerinin de sergilendiği Akhisar AutoFest, modifiye araçlardan klasiklere, rengarenk modellerle drag pistinde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Modifiye araç tutkunları festival kapsamında, her zaman görme imkanı bulamayacakları çok özel araçları görme imkanı buldu. Ziyaretçiler, festivalde DJ Turkuaz performansı ile keyifli anlar yaşarken aynı zamanda modifiyeli ve klasik araçları inceleyerek bilgi aldı. Vatandaşlar Akhisar'da böyle bir etkinliği hayata geçirdiği için Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya teşekkürlerini iletti.



Türkiye'nin dört bir yanından gelen araç sahiplerine teşekkür ederek sözlerine başlayan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Bu yıl ilkini düzenlediğimiz Akhisar AutoFest'i binlerce otomobil tutkununun katılımı ile hayata geçirdik. Türkiye'nin dört bir yanından gelen birbirinden özel araçların sergilendiği festivalde halkımız hem eğlendi hem de araçlar hakkında bilgiler aldı. Umarım seneye daha coşkulu ve güzel bir festivali hayata geçirebiliriz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.



Etkinlik sonunda Garnizon Komutanı Hava İstihkam Albay Mehmet Şahin, Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Tınazlı plaket takdim ederek teşekkür etti. - MANİSA