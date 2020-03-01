Otomobil tutkunları şehitler için konvoy yaptı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Otomobil tutkunları şehitler için konvoy yaptı - Son Dakika

Otomobil tutkunları şehitler için konvoy yaptı

6 saat önce

Manisa'nın Kula ilçesinde otomobil tutkunları, İdlib'de şehit olan kahraman Mehmetçik için araçlarını Türk bayrağı ile donatarak, konvoy halinde şehir turu attı.

Otomobil tutkunları şehitler için konvoy yaptı, System.String[]

Manisa'nın Kula ilçesinde otomobil tutkunları, İdlib'de şehit olan kahraman Mehmetçik için araçlarını Türk bayrağı ile donatarak, konvoy halinde şehir turu attı.


İdlib kırsalında rejim güçlerinin TSK unsurlarına yönelik hava saldırısında şehit olan kahraman Mehmetçik için toplanan Kula'daki otomobil tutkunları, Türk bayrakları ile donattıkları otomobilleri ile sanayi sitesinden başlayarak ilçe merkezinde şehir turu attı. Yunus Emre Kent Meydanında son bulan konvoyun ardından, şehitler için lokma hayrı yapıldı. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından dualar edildi. Düzenlenen programa, Kula'nın yanı sıra Uşak ve Sarıgöl'deki otomobil tutkunları da destek verdi. Otomobil tutkunları adına konuşan İlyas Eşmeli, "Öncelikle Türk milletimizin başı sağ olsun. Buradaki topluluğu, kendime ait sosyal medya hesaplarımdan paylaşım yaparak bir araya getirdim. Çevre il ve ilçelerden de arkadaşlarımız şehitlerimiz için Kula'ya geldiler. Ekibimizle birlikte tüm askerlerimizin yanındayız. Şehitlerimiz için bugün konvoy yapıp lokma hayrı düzenledik. Rabbim kabul eylesin. İnşallah ülkemizin içinde bulunduğu bu durum, en kısa sürede son bulur. Şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerinde de sabır diliyorum. Tekrardan başımız sağ olsun. Türk ordumuzun ve devletimizin daima yanındayız" ifadelerini kullandı.


Düzenlenen programda, Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de herhangi bir sorun yaşanmaması trafikte önlem aldı. - MANİSA

Kula, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 03:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

TT Stadı'nda şehitlerin isimlerinin okunduğu sırada bazı taraftarlar gözyaşlarını tutamadı
İdlib semalarında muhteşem görüntü! Mehmetçikten sevgilerle İletişim Başkanı Altun'dan Kılıçdaroğlu'na 'şehitler tepesi' yanıtı: Açık bir itiraftır Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib şehidimizin evine taziye ziyareti

Son Dakika Haberleri
15:29 Gökçe, Dalaman'dan İstanbul'a dönmek için bindiği uçakta korku dolu anlar yaşadı
12:38 Yılmaz Morgül'den taziye ziyareti
12:38 Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, sevgilisi Asil Gök'le birlikte Mehmetçik için ağıt besteledi
12:17 Cüneyt Arkın, 34 şehidimizi "Canlarım, kınalı kuzularım" sözleriyle anarak gözyaşlarını tutamadı
11:43 Mülteci çocuklar için yardım çağrısı yapan Haluk Levent, gelen tepkiler üzerine paylaşımlarını sildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2020 22:16:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Otomobil tutkunları şehitler için konvoy yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]