Son Dakika Haberleri: Otomobil tutkunların Barış Pınarı Harekatı'na destek
Son Dakika Güncel Otomobil tutkunların Barış Pınarı Harekatı'na destek

Otomobil tutkunların Barış Pınarı Harekatı'na destek

1 saat önce

Kırklareli'nde otomobil tutkunları, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Otomobil tutkunların Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

Kırklareli'nde otomobil tutkunları, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Karahıdır kent korusunda bir araya gelen Kırklareli Oto Team, SS Garaj ve Trakya Team grupları otomobillerine ve ağaçlara Türk bayrağı astı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nı okuyan grup, asker selamı verdi.

Oto Team Grup Başkanı Coşkun Akdere, grup adına yaptığı konuşmada, Barış Pınarı Harekatı'nın sonuna kadar destekçisi olduklarını söyledi.

Türk milletinin vatanın yılmaz savunucusu olduğunu ifade eden Akdere, vatan ve bayrak uğuruna her zaman canını vermeye hazır olduğunu belirtti.

Etkinliğe katılan herkese teşekkür eden Akdere, "Burada hem Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek, hemde sezon sonu buluşmasını yapmak için toplandık. Barış Pınarı Harekatı'ndaki tüm polis ve askerlerimizin arkasındayız sonuna kadar. Hepsini destekliyor ve hepsine selam gönderiyoruz." şeklinde konuştu.

Barış Pınarı Harekatı, Kırklareli, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 02:46 Kaynak: AA
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