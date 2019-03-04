Otomobil Tutkunu Genç Dere Yatağına Böyle Uçtu
15 dakika önce
Kağıthane'de tamiri yapılan aracını sanayiden alarak test sürüşüne çıkan otomobil tutkunu gencin dere yatağına uçarak hayatını kaybettiği feci kazaya ait kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Kağıthane'de tamiri yapılan aracını sanayiden alarak test sürüşüne çıkan otomobil tutkunu gencin dere yatağına uçarak hayatını kaybettiği feci kazaya ait kamera görüntüleri ortaya çıktı. Araç galerisinde çalışan 24 yaşındaki Vedat Gülbey, sanayide parçası değişen aracını test etmek için Maslak'ta test sürüşüne çıkmıştı. Aracın kontrolünü kaybeden Gülbey, Kağıthane'de dere yatağına uçmuştu. Gülbey, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Kaza anına ait kamera görüntüleri ortaya çıktı. Otomobil tutkunu gencin aracıyla dereye uçtuğu anlar saniye saniye görüntülere yansıdı.
(Doğan Can Cesur/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:56 Kaynak: İHA
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