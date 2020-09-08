Hayallerinin peşinden giden genç anne, taksi şoförü oldu - Son Dakika

Küçüklüğünden bu yana otomobillere tutkusu olan 1 çocuk annesi Sibel Kayar (33), taksi şoförlüğü yapmaya başladı. 3 aydır her sabah 06.00'da taksi durağına giderek işbaşı yapan Kayar, aile bütçesine de destek oluyor.

DİREKSİYONUN BAŞINA GEÇTİ

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde yaşayan Sibel Kayar, çocuk yaştan itibaren otomobillere büyük ilgi duydu.Evli ve bir çocuk annesi olan Kayar, taksi şoförlüğü yapmaya karar verdi. 3 ay önce Sümer Mahallesi'ndeki taksi durağına iş başvurusunda bulunan Kayar, olumlu yanıt alınca da direksiyon başına geçti.

İLÇENİN TEK KADIN TAKSİ ŞOFÖRÜ

İlçenin tek kadın taksi şoförü olan Kayar, her sabah 06.00'da durağa gidip, işbaşı yapıyor.Uzun zamandır otomobil kullandığını anlatan Kayar, "Araç kullanmayı çok sevdiğim için taksicilik mesleğini de yapabileceğimi düşündüm. Durak sahibini tanıyordum. Taksi sahibi Cemal bey de yapabileceğime inandı. Üç aydır taksi kullanıyorum. Her şey çok iyi durumda." dedi.

ARACININ BAKIMINI DA YAPIYOR

Olumlu tepkiler aldığını belirten Sibel Kayar, "Yolcularımın çoğu kadın olduğu için beni çok iyi karşıladılar. Erkekler beni görünce şaşırıyorlar. Çünkü kadın taksi şoförü beklemiyorlar. Ben ilçenin ilk kadın taksi şoförüyüm. Otomobillere karşı ilgim vardı. Otomobil tutkum beni taksici yaptı. Aracın temizliğini kendim yapıyorum. Aracın bakımını da anladığım kadarıyla yapmaya çalışıyorum.'' ifadelerini kullandı.

''KADINLARIN YAPABİLECEĞİ BİR İŞ''

Kadınların her alanda çalışabileceği mesajını da veren Kayar, ''Ehliyeti olup aktif otomobil kullanan ancak evde bekleyen kadınların yapabileceği bir iş. Kadınlar her alanda olmalıdır. Çünkü kadının elinin değdiği her iş güzelleşir" şeklinde konuştu.