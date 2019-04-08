Otomobil Uçuruma Yuvarlandı: 1 Ölü, 1 Yaralı

KARABÜK'te, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yaklaşık 100 metreden uçuruma yuvarlanan otomobilden fırlayan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

KARABÜK'te, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yaklaşık 100 metreden uçuruma yuvarlanan otomobilden fırlayan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.



Kaza, dün akşam saatlerinde Öğlebeli Mahallesi su deposunun bulunduğu tepede meydana geldi. 112 Acil ekipleri, otomobilin tepeden aşağı uçuruma yuvarlandığı ihbarı üzerine olay yerine hareket etti. AFAD, UMKE, polis ve jandarma ekipleri de olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri yaklaşık 100 metrelik uçurumun başında Recep Sevinç'i (20) yaralı buldu. Sevinç'in arkadaşının otomobilde olduğunu söylemesi üzerine ekipler uçurumdan aşağıya indi. 78 AN 495 plakalı otomobilden fırlayan araç sürücüsü Eyüphan Kızılay'ın (19) öldüğü belirlendi. Sevinç ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Yapılan incelemelerin ardından Eyüphan Kızılay'ın cesedi aynı hastanenin morguna kaldırıldı.



Polis ekipleri, kaza yerinde çalan cep telefonunu kendi cep telefonlarının ışıklarını açarak aradı. Cep telefonu, bir süre sonra otların arasında bulundu. Polis, çalmaya devam eden cep telefonuna cevap vermedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - K

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