Otomobil Uçuruma Yuvarlandı: 1 Ölü
58 dakika önce
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kütahya
'nın Domaniç
ilçesinde, uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Maksut Koca (57) yönetimindeki 16 ZH 626 plakalı otomobil, Domaniç- İnegöl
kara yolunun 5. kilometresinde yaklaşık 70 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Kazada hayatını kaybeden Koca'nın cesedi, Domaniç Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 09:05 Kaynak: AA
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