Son Dakika Haberleri: Otomobil Uçuruma Yuvarlandı: 1 Ölü

Otomobil Uçuruma Yuvarlandı: 1 Ölü

58 dakika önce

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Maksut Koca (57) yönetimindeki 16 ZH 626 plakalı otomobil, Domaniç- İnegöl kara yolunun 5. kilometresinde yaklaşık 70 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kazada hayatını kaybeden Koca'nın cesedi, Domaniç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 09:05 Kaynak: AA

İnegöl, Kütahya, Domaniç, Güncel
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