Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü - Son Dakika

Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

MUĞLA (İHA) – Muğla'nın Bodrum ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil uçuruma yuvarlandı, kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

MUĞLA (İHA) – Muğla'nın Bodrum ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil uçuruma yuvarlandı, kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Aşağı Mazı istikametine doğru seyir halindeki bir otomobil, sürücüsü 40 yaşındaki Mehmet Ali Haliloğlu direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki direğe çarptı. Çarpma sonrasında kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki ormanlık alana yuvarlandı. Sürücü, taklalar atan otomobilden fırladı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yoldan metrelerce aşağıda bulunan sürücüde yaptığı kontrolde, Haliloğlu olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Haliloğlu'nun cenazesinin, savcı ve jandarma incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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