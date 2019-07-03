Son Dakika Haberleri: Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı
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Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

1 saat önce

Artvin'de otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Artvin'de otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mina Yıldırım'ın (40) kullandığı 06 BF 8486 plakalı otomobil, Artvin- Şavşat kara yolu güzergahındaki Varyant yolunda kontrolden çıkarak yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Kazada, sürücü Yıldırım'ın kızı İpek Yıldırım (9) olay yerinde hayatını kaybetti, diğer kızı Aslı Yıldırım (13) ile kendisi ise yaralandı.
Artvin Belediyesi itfaiye ve AFAD ekiplerince araçtan çıkartılan yaralılar, olay yerindeki sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Artvin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bu arada, bir cenazeye katılmak üzere Şavşat'a giden Vali Yılmaz Doruk da kaza yerinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.
Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 01:48 Kaynak: AA
Şavşat, Artvin, Güncel
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