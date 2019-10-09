Son Dakika Haberleri: Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı
Son Dakika Güncel Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

1 saat önce

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, yaklaşık 200 metre yükseklikteki uçurumdan düşen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı, System.String[]

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, yaklaşık 200 metre yükseklikteki uçurumdan düşen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Refik Sünnetçi idaresindeki 35 AFK 317 plakalı otomobil, Tırazlı mevkisinde kontrolden çıkarak yaklaşık 200 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Sürücü Sünnetçi, olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan R.U.S ve G.T, ise yaralandı.

Jandarma ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Sürücünün cenazesi de otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Karabağlar, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 10:24 Kaynak: AA
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