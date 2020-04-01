Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı - Son Dakika

Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı
6 saat önce
Kütahya'da otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kütahya'da otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, 75. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, H.A. yönetimindeki 43 DF 933 plakalı otomobil dikatsizlik ve tedbirsizlik sonucu yoldan çukarak uçuruma yuvarlardı. Kazada sürücü H.A., araç içeresinde sıkıştı. H.A., sıkıştığı yerden itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından çıkartılarak hastanede tedavi altına alındı. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 02:19 Kaynak: İHA
Son Dakika Beşiktaşlı Kevin Prince Boateng'in kardeşi Jerome Boateng, otobanda kaza yaptı Ev halkı, kaza yaparak bahçelerine düşen aracı uçak sandı Böyle vicdansızlık görülmedi Koronavirüs teftişine çıkıp vatandaşları azarlayan Uşak Valisi'ne tepki yağıyor