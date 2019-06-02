Son Dakika Haberleri: Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı
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Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı

47 dakika önce

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.

Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı, System.String[]
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde meydana gelen kazada iki kişi yaralandı. Kaza, Domaniç- İnegöl Karayolu Çatalalıç mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, İnegöl istikametinden Domaniç istikametine gitmekte olan 34 FV 8135 plakalı araç sürücüsü Bahri Çakır, Çatalalıç mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybederek uçuruma yuvarlandı. Uçuruma yuvarlanan araçta, araç sürücüsü Bahri Çakır ve Zühre Özbaş yaralandı. Yaralılar, Domaniç 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 02:11 Kaynak: İHA
İnegöl, Kütahya, Domaniç, 3. Sayfa
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