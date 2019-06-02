Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı
1 saat önce
Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralıKÜTAHYA - Kütahya'nın Domaniç ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 03:37 Kaynak: İHA
Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı
KÜTAHYA - Kütahya
'nın Domaniç
ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Domaniç- İnegöl
Karayolu Çatalalıç mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İnegöl istikametinden Domaniç istikametine gitmekte olan 34 FV 8135 plakalı araç sürücüsü Bahri Çakır, Çatalalıç mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybederek uçuruma yuvarlandı. Uçuruma yuvarlanan araçta, araç sürücüsü Bahri Çakır ve Zühre Özbaş yaralandı. Yaralılar, Domaniç 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı
Doç. Dr. Mustafa Kalemli
Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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