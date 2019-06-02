Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı
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KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 09:43 Kaynak: DHA
KÜTAHYA'nın Domaniç
ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza, Domaniç- İnegöl
Karayolu Çatalalıç Mevkii'nde meydana geldi. İnegöl yönünden Domaniç yönüne giden Bahri Çakır yönetimindeki 34 FV 8135 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, Bahri Çakır ve yanındaki Zühre Özbaş yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar Tavşanlı
Doç.Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi
'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
- Tahya
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