Son Dakika Haberleri: Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı

52 dakika önce

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.

Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı, System.String[]
KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza, Domaniç- İnegöl Karayolu Çatalalıç Mevkii'nde meydana geldi. İnegöl yönünden Domaniç yönüne giden Bahri Çakır yönetimindeki 34 FV 8135 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, Bahri Çakır ve yanındaki Zühre Özbaş yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar  Tavşanlı Doç.Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 


- Tahya
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 09:43 Kaynak: DHA
İnegöl, Domaniç, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Malatya'da korkunç kaza: Anne öldü, eşi ve 2 çocuğu yaralı Kocaeli'de feci kaza: 2 ölü, 4 ağır yaralı Bayram tatilinin ilk 2 gününde 46 trafik kazası meydana geldi: 16 ölü, 130 yaralı Sakarya'daki deprem büyük Marmara depremini tetikler mi? Deprem uzmanından açıklama

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.6.2019 22:35:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]