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Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı

34 dakika önce

Bitlis'in Hizan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu baba ile oğlu yaralandı.

Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı, System.String[]

Bitlis'in Hizan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu baba ile oğlu yaralandı.


Alınan bilgilere göre kaza, ilçenin Horoz Dere mevkiinde meydana geldi. Münir Gencer yönetimindeki otomobil, bilinmeyen bir sebepten dolayı direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü Münir Gencer ile yanında bulunan babası Bekir Gencer yaralandı. Çevredeki vatandaşların da desteğiyle uçurumdan çıkarılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - BİTLİS

Bitlis, Hizan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 06:48 Kaynak: İHA
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