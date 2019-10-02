Son Dakika Haberleri: Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı
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Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı

1 saat önce

Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralıBİTLİS - Bitlis'in Hizan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu baba ile oğlu yaralandı.

Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı

BİTLİS - Bitlis'in Hizan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu baba ile oğlu yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, ilçenin Horoz Dere mevkiinde meydana geldi. Münir Gencer yönetimindeki otomobil, bilinmeyen bir sebepten dolayı direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü Münir Gencer ile yanında bulunan babası Bekir Gencer yaralandı. Çevredeki vatandaşların da desteğiyle uçurumdan çıkarılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı

Bitlis, Hizan, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 07:52 Kaynak: İHA
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