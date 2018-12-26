Otomobil, Uçuruma Yuvarlandı: 3 Yaralı
1 saat önce
Kastamonu (İHA) – Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobil, ağca takılarak denize düşmekten son anda kurtuldu.
Kastamonu
(İHA) – Kastamonu'nun İnebolu
ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobil, ağca takılarak denize düşmekten son anda kurtuldu. Kazada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da İnebolu- Abana
karayolu üzerinde Evrenye Köyü Manastır Çayı yakınlarında Murat Gördü (34) idaresindeki 37 BN 030 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı. Yaklaşık 20 metre yükseklikten denize doğru yuvarlanan araç, ağaca takılarak durabildi. Denize uçmaktan son anda kurtulan otomobilde sürücü Murat Gördü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Hasan Çakıroğlu (64) ve Ömer Enis Gördü (10), olay yerine çağrılan 112 Acil Servis
ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - KASTAMONU
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:16 Kaynak: İHA
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