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Otomobil uçuruma yuvarlandı; Gürcistanlı kadın öldü

6 saat önce

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, uçuruma yuvarlanan otomobildeki Gürcistan uyruklu Maia Modzmanashvili (37), hayatını kaybetti.

Otomobil uçuruma yuvarlandı; Gürcistanlı kadın öldü, System.String[]

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, uçuruma yuvarlanan otomobildeki Gürcistan uyruklu Maia Modzmanashvili (37), hayatını kaybetti. Otomobili kullandığını söyleyen Kayhan A. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Karagözler Mahallesi Oyuktepe mevkisinde meydana geldi. Bir otomobilin uçuruma yuvarlandığı ihbarı üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Gelen ekipler, uçurumun 20'nci metresinde Gürcistan uyruklu Maia Modzmanashvili'nin cesediyle karşılaştı. Hurdaya dönen 48 MA 1187 plakalı otomobil ise 80 metrelik uçurumun dibinde bulundu. Modzmanashvili'nin cansız bedeni, uçurumdan çıkarılarak Fethiye Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Gözyaşları içinde kurtarma çalışmalarını izleyen ve kaza sırasında otomobili kullandığını, son anda araçtan çıkabildiğini söyleyen Kayhan A. ise polis tarafından gözaltına alındı.


Gürcistan, Fethiye, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:18 Kaynak: DHA
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