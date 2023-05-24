Otomobil uçuruma yuvarlandı, kaymakam koruması hayatını kaybetti

Adana'nın Karataş ilçesi Kaymakamı Selami Alper Özkan'ın koruma görevini yapan Anıl Küçükçirkin, yaşanan trafik kazasında hayatını kaybetti.

Kaza, Karataş ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Karataş Kaymakamı Selami Alper Özkan'ın koruması Anıl Küçükçirkin, arkadaşlarıyla birlikte otomobille dün gezmeye çıktı. Bir süre sonra korumanın olduğu otomobil uçuruma yuvarlanarak deniz kenarına düştü. Olayda Küçükçirkin hayatını kaybederken, öğretmen arkadaşı Burak Akkuş ise ağır yaralandı. Yaralı hastaneye sevk edilirken, jandarma personeli Küçükçirkin'in cenazesini otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırdı.

Cenazenin, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde toprağa verileceği bildirildi. - ADANA