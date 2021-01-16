'İNSANLIK GÖREVİMİZİ YAPTIK'Kazaya arkadaşlarının patlayan motosiklet lastiğini değiştirmek için geldikleri sırada şans eseri tanık olduklarını anlatan Hakan Akyol , "Sesi duyunca bir aracın uçtuğunu anlayarak bölgeye geçtik. Yaralı kardeşlerimizi araçtan çıkarıp ambulansa haber verdik. Biz insanlık görevimizi yaptık, inşallah durumları iyidir" dedi.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Atakum ilçesi Kocadağ mevkisinde meydana geldi. Kimliği belirsiz sürücü yönetimindeki 34 SLG 12 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak 70 metrelik uçurumdan taş ocağına yuvarlandı. Kazada devrilen otomobildeki 4 kişi, yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi, kaza yerine yakın bölgede patlayan motosiklet lastiğini değişmeye çalışan kuryeler yaptı. Yaralıları araçtan çıkaran kuryeler, sağlık ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili, jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Otomobil, Kaza, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Otomobil uçuruma yuvarlandı; yaralılara, lastik değişen kuryeler müdahale etti - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.