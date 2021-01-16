Otomobil uçuruma yuvarlandı; yaralılara, lastik değişen kuryeler müdahale etti - Son Dakika
Üye Girişi

Otomobil uçuruma yuvarlandı; yaralılara, lastik değişen kuryeler müdahale etti

16.01.2021 23:37
Otomobil uçuruma yuvarlandı; yaralılara, lastik değişen kuryeler müdahale etti

SAMSUN'da sürücüsünün kontrolünden çıkarak 70 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

SAMSUN'da sürücüsünün kontrolünden çıkarak 70 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobildeki 4 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi, kaza yerine yakın bölgede patlayan motosiklet lastiğini değişmeye çalışan kuryeler yaptı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Atakum ilçesi Kocadağ mevkisinde meydana geldi. Kimliği belirsiz sürücü yönetimindeki 34 SLG 12 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak 70 metrelik uçurumdan taş ocağına yuvarlandı. Kazada devrilen otomobildeki 4 kişi, yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi, kaza yerine yakın bölgede patlayan motosiklet lastiğini değişmeye çalışan kuryeler yaptı. Yaralıları araçtan çıkaran kuryeler, sağlık ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili, jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı.

'İNSANLIK GÖREVİMİZİ YAPTIK'Kazaya arkadaşlarının patlayan motosiklet lastiğini değiştirmek için geldikleri sırada şans eseri tanık olduklarını anlatan Hakan Akyol, "Sesi duyunca bir aracın uçtuğunu anlayarak bölgeye geçtik. Yaralı kardeşlerimizi araçtan çıkarıp ambulansa haber verdik. Biz insanlık görevimizi yaptık, inşallah durumları iyidir" dedi.

YORUMLAR
500
Elazığ'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı Elazığ'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı Tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı Tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı Afyonkarahisar'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Afyonkarahisar'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Kaynak: DHA

Otomobil, Kaza, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otomobil uçuruma yuvarlandı; yaralılara, lastik değişen kuryeler müdahale etti - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:57 İçişleri Bakanı Soylu'dan "Valileri uyarıyorum" diyen Kılıçdaroğlu'na sert cevap: Valileri İmamoğlu ile karıştırdın galiba
00:43 Türk bilim insanı Aziz Sancar'dan kanser hastalarına umut olacak çalışma! Fareler üzerindeki deneyler başlıyor
23:23 Esenyurt'ta "çöp atma" kavgası silahlı çatışmaya dönüştü: 3 yaralı
23:23 Bakan Soylu'dan, "Oğlunla, şirketinle ilgili iddialara cevap ver" diyen Şirin Payzın'a sert yanıt: Bildiğinizi söylemezseniz namertsiniz
22:57 ABD'den gelen yaptırım tehdidi içeren mektup TÜSİAD tarafından doğrulandı!
22:52 Düğünde oynayan fenomen temizlik işçisine Ankara'dan rakip çıktı!
22:34 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan festival ve konserlerin iptal edilmesine tepki: Öyle kafanıza göre yasaklayamazsınız
22:10 Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'na Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı soruldu: Güçlü bir ihtimal olabilir
21:28 Darbeyle başa gelmişti! Süresi dolan Tayland Başbakanı görevi bırakmayınca protestolar başladı
21:09 Kılıçla gezen set çalışanları üzerinden provokasyon yapan hesaplar hakkında soruşturma başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2022 01:40:26. #1.11#
SON DAKİKA: Otomobil uçuruma yuvarlandı; yaralılara, lastik değişen kuryeler müdahale etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement