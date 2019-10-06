Son Dakika Haberleri: Otomobil uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı
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Otomobil uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

1 saat önce

TRABZON'un Maçka ilçesinde, kontrolden çıkıp, uçurumdan yuvarlanan otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Otomobil uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı, System.String[]

TRABZON'un Maçka ilçesinde, kontrolden çıkıp, uçurumdan yuvarlanan otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, dün akşam, Maçka ilçesindeki Sümela Manastırı Çoşandere bölgesinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası bilinmeyen otomobil, kontrolden çıkarak, uçurumdan yuvarlandı. Kazayı gören çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Uçurumdan inen ekiplerce hurdaya dönen araçtaki H.C.'nin (37) yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı olduğu anlaşılan İ.Ç. (18) ile E.M. (34) ise AFAD ve itfaiye görevlilerince otomobilden çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Sümela Manastırı, Maçka, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 12:08 Kaynak: DHA
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