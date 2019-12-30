Otomobil uçurumdan yuvarlandı: Sürücü yaralandı, eşi öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobil uçurumdan yuvarlandı: Sürücü yaralandı, eşi öldü - Son Dakika

Otomobil uçurumdan yuvarlandı: Sürücü yaralandı, eşi öldü

6 saat önce

GİRESUN'un Dereli ilçesinde, kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkıp, 100 metrelik uçurumdan yuvarlanan otomobilin sürücüsü Levent Tosun (42) yaralandı, eşi Özlem Tosun (40) ise yaşamını yitirdi.

Otomobil uçurumdan yuvarlandı: Sürücü yaralandı, eşi öldü, System.String[]
GİRESUN'un Dereli ilçesinde, kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkıp, 100 metrelik uçurumdan yuvarlanan otomobilin sürücüsü Levent Tosun (42) yaralandı, eşi Özlem Tosun (40) ise yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam ilçeye bağlı Yavuzkemal beldesi Kulakkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Beraberinde eşi Özlem Tosun bulunan Levent Tosun'un kullandığı 28 AS 012 plakalı otomobil, kar yağışının etkili olduğu yolda, kontrolden çıktı. Otomobil, 100 metrelik uçurumdan yuvarlandı.  Yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma sevk edildi. AFAD ve AKUT ekipleri de olay yerine gelerek, kurtarma çalışması başlattı.

Ekipler, uçurumdaki otomobilden Tosun çiftini çıkardı. Ancak yapılan kontrolde Özlem Tosun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı olan Levent Tosun ise hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


- Giresun
Giresun, Dereli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 02:45 Kaynak: DHA
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