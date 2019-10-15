Son Dakika Haberleri: Otomobil üniversite bahçesinin duvarına çarptı 3 yaralı
Son Dakika Güncel Otomobil üniversite bahçesinin duvarına çarptı 3 yaralı

Otomobil üniversite bahçesinin duvarına çarptı 3 yaralı

44 dakika önce

AKSARAY'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin üniversite bahçesinin duvarına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Otomobil üniversite bahçesinin duvarına çarptı 3 yaralı, System.String[]

AKSARAY'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin üniversite bahçesinin duvarına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında, Hacılar Harmanı Mahallesi'nde meydana geldi. Zekayi Çetin (47) yönetimindeki 68 FS 551 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, Aksaray Üniversitesi bahçesinin duvarına çarptı. Kazada ön kısmı hurdaya dönen otomobildeki sürücü Çetin, eşi Yasemin Çetin (47) ve kayınvalidesi Anşa Ekmen (64) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.


Aksaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 10:08 Kaynak: DHA
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