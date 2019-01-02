Son Dakika Haberleri: Otomobil Üniversite Öğrencilerine Çarptı: 1 Ölü 1 Yaralı

Otomobil Üniversite Öğrencilerine Çarptı: 1 Ölü 1 Yaralı

1 saat önce

Otomobil üniversite öğrencilerine çarptı: 1 Ölü 1 yaralıADIYAMAN - Adıyaman'da, yolun karşı tarafına geçmeye çalıştıkları esnada otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 2 üniversite öğrencisi genç kızdan 1'i hayatını kaybetti.

Otomobil üniversite öğrencilerine çarptı: 1 Ölü 1 yaralı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, yolun karşı tarafına geçmeye çalıştıkları esnada otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 2 üniversite öğrencisi genç kızdan 1'i hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, M.D., idaresindeki 02 LE 251 plakalı otomobil, Altınşehir Mahallesi Üniversite Kavşağı yakınlarında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinden Elif Dağdelen ile Emine Şevval Aytemir (27), yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Eli Dağdelen yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Elif Dağdelen'in cenazesi hastane morguna alınırken kazada ağır yaralanan Emine Şevval Aytemir'in ise sağlık durumunun ciddiyetini koruğu öğrenildi. Kazaya karışan otomobil sürücüsü M.D'nin de polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 10:23 Kaynak: İHA

Adıyaman, 3. Sayfa
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