Son Dakika Haberleri: Otomobil üniversite öğrencilerine çarptı: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Otomobil üniversite öğrencilerine çarptı: 2 yaralı

7 dakika önce

Afyonkarahisar'da yolun karşısına geçmek isteyen iki üniversite öğrencisine otomobil çarptı.

Afyonkarahisar'da yolun karşısına geçmek isteyen iki üniversite öğrencisine otomobil çarptı.

Alınan bilgiye göre, Abdullah Bayram (51) idaresindeki 26 PY 065 plakalı otomobil, Erenler Cami önünde, yolun karşısına geçmeye çalışan iki üniversite öğrencisine çarptı.

Kazada, öğrenci Emine Erdurdu (19) ile Cennet Alkan (19) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine, 112 Acil Servis ile polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralı öğrencilerden Erdurdu'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Ayaklarından yaralanan öğrenci Alkan, 112 ekiplerine kazayı hatırlamadığını belirterek, "Arkadaşım nerede? Neyi var?" diye sordu.

Otomobil üniversite öğrencilerine çarptı: 2 yaralı

Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 12:07 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fransa İçişleri Bakanı Türkiye ziyaretini erteledi
Bilal Erdoğan: Babam "Bedelli askerlik hakkını kullanmalısın" dedi Gucci'nin tanıtım yüzü olan genç model, görüntüsüyle büyük dikkat çekti WhatsApp'ta yeni sistem açığı! GIF'lere dikkat edin

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 00:15:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobil üniversite öğrencilerine çarptı: 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]