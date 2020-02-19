Otomobil üreticileri Çin'de işbaşı yaptı, paladyum rekorda (2) - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Otomobil üreticileri Çin'de işbaşı yaptı, paladyum rekorda (2) - Son Dakika Ekonomi

Otomobil üreticileri Çin'de işbaşı yaptı, paladyum rekorda (2)

6 saat önce

Covid-19 salgını nedeniyle Çin'de üretime ara veren otomobil üreticileri, salgın ile ilgili endişelerin azalması üzerine üretime yeniden başlama kararı alınca, paladyum fiyatları ons başına 2 bin 817.22 dolar ile tüm zamanların rekor düzeylerine yükseldi.

Otomobil üreticileri Çin'de işbaşı yaptı, paladyum rekorda (2), System.String[]
Covid-19 salgını nedeniyle Çin'de üretime ara veren otomobil üreticileri, salgın ile ilgili endişelerin azalması üzerine üretime yeniden başlama kararı alınca, paladyum fiyatları ons başına 2 bin 817.22 dolar ile tüm zamanların rekor düzeylerine yükseldi.

Paladyum ve onun konjen platininin yarısından fazlası katalitik konvertörlerde kullanılıyor ve bu da otomobil egzozundaki (hidrokarbonlar, karbon monoksit ve azot dioksit ) zararlı gazların yüzde 90'ını daha az zararlı maddelere dönüştürüyor (azot, karbon dioksit ve su buharı). Paladyum ayrıca elektronik, dişçilik, ilaç, hidrojen arıtma, kimyasal uygulamalar, yeraltı suyu arıtımı, beyaz altın üretimi ve mücevherlerde de kullanılıyor.

Covid-19 salgını endişelerinin azalmasıyla, General Motors Co., Fiat Chrysler Automobiles N.V. ve Toyota Motor Corp. art arda, daha önce salgın nedeniyle ara verdikleri üretimi yeniden başlattıklarını açıkladılar.

Fiat, Çin'deki iki fabrikasından birinde üretimin .başladığını, ikincisinde de çok yakında başlayacağını açıkladı. Toyota'nın fabrikalarında da üretim bu hafta tek vardiya sistemiyle üretime başladı. General Motors'un bir sözcüsü de, şirketin Çin'deki 15 fabrikasında üretimin yeniden başlatılması için çalışmaların başladığını açıkladı.

Audi AG firmasıandan yapılan açıklamada da Çin'de üretime yeniden başlatıldığı belirtildi.


- İstanbul
Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 03:30 Kaynak: DHA
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