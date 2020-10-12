Otomobil üretimi yüzde 18 düştü, ikinci el araç fiyatları fırladı - Son Dakika

Otomobil üretimi yüzde 18 düştü, ikinci el araç fiyatları fırladı

12.10.2020 14:30

Otomobil üretimi yüzde 18 düştü, ikinci el araç fiyatları fırladı Oto galericiler üretimin artmasını ve fiyatların normale dönmesini bekliyor Yılın ilk dokuz ayında otomobil üretiminin geçen yıla göre yüzde 18 azalması ikinci el araç fiyatlarının yukarı yönlü harekete geçmesine neden oldu.

Otomobil üretimi yüzde 18 düştü, ikinci el araç fiyatları fırladı

Oto galericiler üretimin artmasını ve fiyatların normale dönmesini bekliyor

İSTANBUL - Yılın ilk dokuz ayında otomobil üretiminin geçen yıla göre yüzde 18 azalması ikinci el araç fiyatlarının yukarı yönlü harekete geçmesine neden oldu. Oto galer sahipleri piyasadaki arzın talebi karşılamadığından dolayı fiyatların artışa geçtiğini düşünüyor.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), Ocak - Eylül dönemine ait verileri açıkladı. OSD'nin açıkladığı verilere göre otomobil üretimi geçen yılın ilk 9 ayına göre yüzde 18 oranında azaldı. Pandemi dolayısıyla üretimin yavaşlaması, sıfır araçların ve buna bağlı olarak da ikinci el otomobil fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Sıfır araçlara talebin yüksek olması ve otomobil fabrikalarında üretimin azalması nedeniyle de araç almak isteyenler 2. el otomobil pazarına yöneldi. 2'inci el araç pazarında fiyatlar değişkenlik gösterirken galericiler ise üretimin eski haline dönmesiyle fiyatların düşmesini öngörüyor.

Otomobil üretiminin azalmasının sıfır ve 2'inci el araçlarda fiyat artışına neden olduğunu belirten Galerici Faruk Ünal, piyasadaki arzın talebi karşılamadığı için vatandaşların sıfır yerine ikinci el araçlara yöneldi. Bu durum 2'inci el araçların fiyatlarının yükselmesine neden oldu. 2'inci el araç satışını sadece galericiler değil al-sat yapan kişilerde yapıyor, bu durum da fiyatların yükselmesinde etkili oluyor. Pandemi dolayısıyla ilk olarak Çin'de araba parçası üreten fabrikalar üretime ara verdi, ardından Avrupa'da ve diğer bölgelerde üretim fabrikaları üretime ara verdi. Ocak ayından beri geçen seneye göre daha az araba üretilmesi fiyatların yükselmesine neden oldu. Üretim eski haline döndüğünde araç fiyatlarının normal düzeyde olmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Araç fiyatlarında anormal bir artış olduğundan bahseden Galerici Harun Camcıoğlu ise "Fabrikalar pandemi nedeniyle üretimi azalttı. Sıfır araçlara olan talep karşılanamayacak duruma geldi. Bu durum sıfır araçların ve sıfıra yakın olan araçların fiyatlarının anormal bir şekilde yükselmesine neden oldu. Sıfır araç almak isteyenler araç almak için yetkili satıcılardan araç siparişlerini veriyor. Siparişlerin teslim edilmesi için de aylarca beklemek gerekiyor. Beklemek istemeyen vatandaşlar da galerilerden daha yüksek fiyata araç satın alıyor. Üretimin az olmasından ikinci el araç piyasası da etkileniyor" diye konuştu.

Otomobil üretimi yüzde 18 düştü, ikinci el araç fiyatları fırladı
Otomobil üretimi yüzde 18 düştü, ikinci el araç fiyatları fırladı
Otomobil üretimi yüzde 18 düştü, ikinci el araç fiyatları fırladı
Otomobil üretimi yüzde 18 düştü, ikinci el araç fiyatları fırladı

Otomobil, Eylül, Ocak, Araç, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Otomobil üretimi yüzde 18 düştü, ikinci el araç fiyatları fırladı - Son Dakika Ekonomi

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