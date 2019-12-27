Otomobil üretiminde 5 ayrı model olacak. Yıllık üretim kapasitesi ise yılda 175 bin adet olacak. - Son Dakika

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Otomobil üretiminde 5 ayrı model olacak. Yıllık üretim kapasitesi ise yılda 175 bin adet olacak.
6 saat önce
Otomobil üretiminde 5 ayrı model olacak.
Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 04:21 Kaynak: İHA
Otomobil üretiminde 5 ayrı model olacak. Yıllık üretim kapasitesi ise yılda 175 bin adet olacak. - ANKARA
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