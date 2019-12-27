Otomobil üretiminde 5 ayrı model olacak. Yıllık üretim kapasitesi ise yılda 175 bin adet olacak. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobil üretiminde 5 ayrı model olacak. Yıllık üretim kapasitesi ise yılda 175 bin adet olacak. - Son Dakika

Otomobil üretiminde 5 ayrı model olacak. Yıllık üretim kapasitesi ise yılda 175 bin adet olacak.

6 saat önce

Otomobil üretiminde 5 ayrı model olacak.

Otomobil üretiminde 5 ayrı model olacak. Yıllık üretim kapasitesi ise yılda 175 bin adet olacak., System.String[]

Otomobil üretiminde 5 ayrı model olacak. Yıllık üretim kapasitesi ise yılda 175 bin adet olacak. - ANKARA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 04:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Yerli otomobil Bursa'da üretilecek
Yerli otomobil TEKNOSAB'da üretilecek Yerli otomobilin en büyük müşterisi! 30 bin alım garantisi verildi Tanıtımına saatler kala yerli otomobilin üretileceği TEKNOSAB görüntülendi

Son Dakika Haberleri
10:56 İstanbul-sözcü gazetesi davası'nda karar günü - Son Dakika
10:56 Rusya'da kalkış için hazırlanan uçak pistten çıktı - Son Dakika
10:56 Güngören'de freni tutmayan minibüs duvara çarptı 3 yaralı - Son Dakika
10:56 Bursa'da 4 kilogram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
10:51 Üniversite öğrencileri "Avaz Memleket Türküleri" ile coştu - Son Dakika
10:18 Libya'da alıkonulan Türk gemiciler yaşadıklarını anlattı - Son Dakika
10:13 Son dakika: Elazığ'da yarım saat içerisinde 4 deprem meydana geldi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 11:01:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Otomobil üretiminde 5 ayrı model olacak. Yıllık üretim kapasitesi ise yılda 175 bin adet olacak. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]