Otomobil, üst geçidin duvarına çarptı: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
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Otomobil, üst geçidin duvarına çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

03.05.2022 11:44
Otomobil, üst geçidin duvarına çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

SİVAS'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin üst geçit duvarına çarptığı kazada 1 kişi öldü, 2'si çocuk, 5 kişi yaralandı.

SİVAS'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin üst geçit duvarına çarptığı kazada 1 kişi öldü, 2'si çocuk, 5 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Sivas- Kayseri kara yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Sivas'tan Kayseri yönüne giden Hüseyin Güller (49) yönetimindeki 58 ADK 603 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yolun sağındaki eğimli alana düşüp, TCDD üst geçidinin duvarına çarptı. Kazada sürücü Güller ile birlikte Serkan Güller (27), Keziban Günal (48), Esra Çiçek (26), Elif Çiçek (5) ve Erva Çiçek (3) yaralandı. Araçta sıkışan sürücü Hüseyin Güller, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi ve Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Hüseyin Güller, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan 2'sinin de durumunun ağır olduğu kaydedildi.


Otomobil, üst geçidin duvarına çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
Otomobil, üst geçidin duvarına çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
Otomobil, üst geçidin duvarına çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
Otomobil, üst geçidin duvarına çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
Otomobil, üst geçidin duvarına çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
Otomobil, üst geçidin duvarına çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
Otomobil, üst geçidin duvarına çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
Otomobil, üst geçidin duvarına çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
Otomobil, üst geçidin duvarına çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
Otomobil, üst geçidin duvarına çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
Otomobil, üst geçidin duvarına çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
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Üst Geçit, Otomobil, Sivas, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Otomobil, üst geçidin duvarına çarptı: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobil, üst geçidin duvarına çarptı: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
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