Otomobil üst geçitten dereye uçtu, 5 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Otomobil üst geçitten dereye uçtu, 5 kişi hayatını kaybetti

Sabah saatlerinde Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 9 kişinin yaşamını yitirmesinin ardından bir acı kaza haberi daha Şanlıurfa'dan geldi. Siverek ilçesinde, üst geçitten kısmen kuruyan dereye düşen otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetti.

Öğleden sonra Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Çermik yolunun 25'inci kilometresinde dehşete düşüren bir kaza meydana geldi. ÜST GEÇİTTEN DEREYE UÇTU Siverek yönüne giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkıp üst geçitten kısmen kuruyan dereye uçtu. 5 KİŞİ ÖLDÜ Meydana gelen feci kaza sonucu araçta bulunan İbrahim Canan, Rukiye Uzman, Ali Canan, Şaziment Korkmaz ve Fatime Canan hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bugün sabah saatlerinde Sivas'ta da bir kaza meydana gelmiş, çarpışan iki araçta bulunan 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Son Dakika

Tepkiler üzerine harekete geçiliyor! İlk Kabine toplantısında, eğlence sektörü için yeni adım atılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden 14 Haziran'da görüşecek

Kastamonu Emniyeti'nin "yaya geçidini kullanan köpek" paylaşımı ilgi gördü

Ahmet Davutoğlu'nun yardımcısı istifa etti! Neslihan Çevik partiden neden istifa ettiğini açıklamadı

TCDD eski genel müdürü Apaydın, tanığı olduğu YHT kazası davasıyla ilgili konuştu: İnsan hatasıyla oldu

Ankara'da kimyasal madde fabrikası alev alev yanıyor

Kuryeyi alıkoyduğu öne sürülen İpek Hattat, hakim karşısında kendisini "Üşümemesi için içeri davet ettim" diyerek savundu

Düğün salonları açıldı, talep patlaması yaşandı! Binlerce çift yer arıyor