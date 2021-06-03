Otomobil üst geçitten dereye uçtu, 5 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Öğleden sonra Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Çermik yolunun 25'inci kilometresinde dehşete düşüren bir kaza meydana geldi.
Siverek yönüne giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkıp üst geçitten kısmen kuruyan dereye uçtu.
Meydana gelen feci kaza sonucu araçta bulunan İbrahim Canan, Rukiye Uzman, Ali Canan, Şaziment Korkmaz ve Fatime Canan hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bugün sabah saatlerinde Sivas'ta da bir kaza meydana gelmiş, çarpışan iki araçta bulunan 9 kişi hayatını kaybetmişti.
Kaynak: DHA
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