Son Dakika Haberleri: Otomobil üzerinde kamyonet yükü taşıdılar
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Otomobil üzerinde kamyonet yükü taşıdılar

6 saat önce

Şanlıurfa'da arka arkaya seyir halindeki iki otomobile aşırı yük yükleyen sürücüler, diğer sürücüleri tehlikeye attı.

Otomobil üzerinde kamyonet yükü taşıdılar, System.String[]

Şanlıurfa'da arka arkaya seyir halindeki iki otomobile aşırı yük yükleyen sürücüler, diğer sürücüleri tehlikeye attı.


Viranşehir'den Şanlıurfa'ya seyir halindeki iki otomobile aşırı yük yükleyen ismi öğrenilemeyen sürücüler, diğer sürücüleri tehlikeye attı. Sürücülerin şaşkın bakışları arasında ilerleyen iki otomobilin üzerinde toplam 14 büyük pamuk çuvalının olduğu görüldü. Kamyonet gibi yüklenen otomobillerin tehlikeli yolculuğu uzun süre devam etti. - ŞANLIURFA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 03:48 Kaynak: İHA
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