Son Dakika Haberleri: Otomobil üzerinde taşınan tekne ilginç görüntülere sahne oldu
Son Dakika Güncel Otomobil üzerinde taşınan tekne ilginç görüntülere sahne oldu - Son Dakika

Otomobil üzerinde taşınan tekne ilginç görüntülere sahne oldu

6 saat önce

Muğla-Fethiye karayolunda ilginç görüntü!

Otomobil üzerinde taşınan tekne ilginç görüntülere sahne oldu, System.String[]

Muğla- Fethiye karayolunda ilginç görüntü! Trafikte insanların canını hiçe sayan sürücü kayığını otomobilinin üzerinde taşıdı.


Muğla - Fethiye kara yolunda, 48 DA 320 plakalı aracın sürücüsü kendi canını ve trafikteki diğer vatandaşların hayatını hiçe sayarak tehlikeli bir şekilde kayığını taşırken cep telefonun kameralarına takıldı.


Kara yolunun iki şeridini kapatan araç, yanından geçen diğer araçtaki sürücüler için ciddi tehlike oluştururken, kayığını aracının üzerine halatla bağlayarak taşıyan sürücü ise halinden memnun olduğu görüldü. - MUĞLA

Fethiye, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 04:50 Kaynak: İHA
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