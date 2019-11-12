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Otomobil üzerinde taşınan tekne ilginç görüntülere sahne oldu
6 saat önce
Muğla-Fethiye karayolunda ilginç görüntü!
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 04:50 Kaynak: İHA
Muğla- Fethiye karayolunda ilginç görüntü! Trafikte insanların canını hiçe sayan sürücü kayığını otomobilinin üzerinde taşıdı.
Muğla - Fethiye kara yolunda, 48 DA 320 plakalı aracın sürücüsü kendi canını ve trafikteki diğer vatandaşların hayatını hiçe sayarak tehlikeli bir şekilde kayığını taşırken cep telefonun kameralarına takıldı.
Kara yolunun iki şeridini kapatan araç, yanından geçen diğer araçtaki sürücüler için ciddi tehlike oluştururken, kayığını aracının üzerine halatla bağlayarak taşıyan sürücü ise halinden memnun olduğu görüldü. - MUĞLA
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