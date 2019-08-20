Otomobil ve apartın enerji odasından 500 bin TL'lik uyuşturucu çıktı

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5 aylık bebeğini pencereden atmak isteyen alkollü babaya polis engel oldu

Evlenen kardeşine 50 bin TL'lik telefon taktı

Bazı ev sahipleri ve müteahhitler faiz indirimini fırsat bilip yine zam yaptılar