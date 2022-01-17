Otomobil ve ATV hırsızları jandarmada tarafından kıskıvrak yakalandı - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ki bir köyden otomobil, arazi aracı ve çok sayıda ev aletini çalan hırsızlık zanlıları jandarma ekiplerinin takibi sonucu aynı gün içerisinde kıskıvrak yakalandı.

Hırsızlık olayı ilçeye bağlı Zindancılar köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre bir eve giren hırsızlar otomobil, ATV diye tabir edilen arazi aracı ve çeşitli ev aletlerini çalarak kaçtı. Durumu fark eden ev sahipleri jandarma ekiplerine haber verdi. Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Dedektifleri (JASAT) hırsızlık olayı ile ilgili geniş çaplı bir araştırma başlattı. Hırsızlık zanlılarını belirleyen jandarma ekipleri F.A., L.Ç. ve O.T. isimli şahısları yakalayarak gözaltına aldı. Zanlıların evinde yapılan aramada otomobil, arazi aracı, 1 adet televizyon, şarjlı matkap, kesim motoru, spral makinesi, mikro dalga fırın, 2 adet elektrikli ısıtıcı, beton kırıcı ve 15 adet ucu, araba yıkama motoru, lastik pompası, voltmetre, lokma seti, 7 adet bıçak, kesim motoru kaması, takım çantası, 8 adet takım aleti, 2 adet ayaklı led projektör, silah temizleme avadanlığı, boya karıştırıcı, CD çantası, tıraş makinesi ve aparatları ile 126 adet av fişeği ele geçirdi. Jandarmada sorguları tamamlanan hırsızlık zanlılarından biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 kişi tutuklanarak Kdz. Ereğli A2 tipi Ceza Evi'ne gönderildi. - ZONGULDAK