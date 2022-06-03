Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmaların ardından Kazımcan Dedeoğlu'nun cansız bedeni sıkıştığı yerden çıkarılarak otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Bir süre trafiğin tek şeritli sağlandığı yol araçların çekilmesiyle açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya döndü. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri otomobilde yolcu konumda bulunan Kazımcan Dedeoğlu'nun (24) sıkıştığı yerde hayatını kaybettiğini belirlerken, Mevlüt Ö. Denizli Devlet Hastanesi'ne, Aytuğ K. ise Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.

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Kaynak: İHA

Pamukkale, Acıpayam, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Otomobil ve çekici çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı - Son Dakika

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