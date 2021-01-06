Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020'de yüzde 61,3 büyüdü - Son Dakika

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020'de yüzde 61,3 büyüdü

06.01.2021 16:35
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020'de yüzde 61,3 büyüdü, System.String[]

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 61,3 büyüyerek 772 bin 788 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 61,3 büyüyerek 772 bin 788 seviyesinde gerçekleşti.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2020 yılı Otomobil ve Hafif Ticari Otomobil ve Araç Pazarı Değerlendirme Raporu'nu açıkladı.

Buna göre, 2019'u 610 bin 109'la kapatan Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarında, geçen yıl 772 bin 788 araç satıldı. Böylece satışlar söz konusu dönemde yüzde 61,3 yükseldi.

Otomobil satışları yüzde 57,6, hafif ticari satışları yüzde 77,2 arttı

Sadece otomobile bakıldığında satışlar, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 57,6 artarak 610 bin 109 oldu. Hafif ticari araç pazarı da yüzde 77,2 büyümeyle 162 bin 679 adede ulaştı.

Aralık ayı özelinde bakıldığında ise otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 15,2, otomobil pazarı yüzde 14 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 19,8 büyüdü.

Toplam pazardaki artış, Aralık 2019 ila Aralık 2020 kıyaslandığında yüzde 15,2 olarak belirlendi.

Diğer yandan, otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık aralık ayı ortalama satışlarına göre yüzde 17,9 azaldı.

Pazarın 87,6'sını vergi oranları düşük olan araçlar oluşturdu

Otomobil pazarı segmentlere göre bakıldığında, pazarın yüzde 87,6'sını vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.

C segmenti otomobiller 384 bin 457 adetle yüzde 63, B segmenti otomobiller de 146 bin 821 adetle yüzde 24,1 pay aldı.

En çok tercih edilen gövde tipi sedan

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 44 payla yine sedan otomobiller oldu.

Sedan otomobilleri, yüzde 29,8 payla SUV ve yüzde 23,2 payla hatchback otomobiller takip etti.

Otomobil pazarı motor hacmine göre; geçen yıl 1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 57,5 artarak yüzde 94,3 paya ulaşırken, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 21,1 artarak yüzde 1,7 pay ve 2000cc üstü otomobil satışları yüzde 5,7 artarak yüzde 0,2 pay aldı.

Hafif ticari araç pazarında ise gövde tipine göre değerlendirildiğinde, van gövde tipi yüzde 76,9 pay ve 125 bin 38 adetle en çok tercih edilen gövde tipi oldu. Kamyonet gövde tipi yüzde 11,5 pay ve 18 bin 708 adetle ikinci ve pick-up gövde tipi de yüzde 6,7 pay ve 10 bin 972 adetle üçüncü sırada yer aldı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği, Otomobil, Türkiye, Aralık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020'de yüzde 61,3 büyüdü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İlişkiye girmek için villaya giden yaşlı adamı önce rehin aldılar sonra paralarını çaldılar Son Dakika: Diyarbakır'da avukatlık bürosunda 3 kişi ölü bulundu! Doğal gaz sızıntısına bağlı zehirlenme şüphesi üzerinde duruluyor Beşiktaş, Mario Mandzukic'le sezon sonuna kadar sözleşme imzalamak istiyor Kıskançlık nedeniyle eski karısı ve onun sevgilisini kurşuna dizdi Dünya korona illetiyle mücadele ederken kuş gribi de hızla yayılıyor Firari eski emniyet müdürleri, Ankara'da FETÖ'nün hücre evinde yakalandı İrem Derici'den çok konuşulacak itiraf: Cinsel içerikli film izleyip kendimi tatmin ederken anneme yakalandım Ağaç dikmek için bahçesini kazan vatandaş, Bizans'a ait olabilecek mezarlar buldu
İmamoğlu, pandemi koşulları nedeniyle metro zammını erteledi İmamoğlu, pandemi koşulları nedeniyle metro zammını erteledi         
16:23
Mesut Özil'in menajerinden transfer açıklaması: Süreci en kısa sürede tamamlayacağız Mesut Özil'in menajerinden transfer açıklaması: Süreci en kısa sürede tamamlayacağız         
15:54
Son dakika: Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020'de yüzde 61,3 büyüdü Son dakika: Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020'de yüzde 61,3 büyüdü         
15:41
Liverpool'dan Merih Demiral için 45 milyon sterlinlik teklif Liverpool'dan Merih Demiral için 45 milyon sterlinlik teklif         
15:35
4 gündür aranan kayıp müzisyenin cansız bedeni, çöp poşeti içinde bulundu 4 gündür aranan kayıp müzisyenin cansız bedeni, çöp poşeti içinde bulundu         
14:40
Boşanmak isteyen eşini ölümle tehdit eden kocanın, annesini bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıktı Boşanmak isteyen eşini ölümle tehdit eden kocanın, annesini bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıktı         
14:04
Boğaziçililerin istemediği rektör, canlı yayında cama çıkıp el sallayınca ortalık karıştı Boğaziçililerin istemediği rektör, canlı yayında cama çıkıp el sallayınca ortalık karıştı         
13:45
Son dakika! Yozgat'taki zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Son dakika! Yozgat'taki zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı         
13:01
Son Dakika: Fenerbahçe Mesut Özil ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı Son Dakika: Fenerbahçe Mesut Özil ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı         
12:10
Çağla Şıkel'i ölümle tehdit eden kişinin ifadesi şaşkına çevirdi: Özel hayatını ifşa ettiği için uyarmak istedim Çağla Şıkel'i ölümle tehdit eden kişinin ifadesi şaşkına çevirdi: Özel hayatını ifşa ettiği için uyarmak istedim         
11:17
Bileziklerini satarak tekstil sektörüne giren kadın, şimdilerde 43 ülkeye ihracat yapıyor Bileziklerini satarak tekstil sektörüne giren kadın, şimdilerde 43 ülkeye ihracat yapıyor         
11:17
Hastası gelmeyince kendi muayeneye gitti, erken teşhis sayesinde kanseri yendi Hastası gelmeyince kendi muayeneye gitti, erken teşhis sayesinde kanseri yendi         
10:07
Fuhuş yapan hasta eşine seslenen koca, eve dönmesi için böyle yalvardı: Ne olur sesimi duy, seni çok özledim Fuhuş yapan hasta eşine seslenen koca, eve dönmesi için böyle yalvardı: Ne olur sesimi duy, seni çok özledim         
10:03
CHP'li Tanju Özcan: Cumhurbaşkanı Erdoğan randevu talebimi 57 kez reddetti CHP'li Tanju Özcan: Cumhurbaşkanı Erdoğan randevu talebimi 57 kez reddetti         
10:01
Kocasını metresiyle yatakta bastı! Yarı çıplak kadının darbedildiği görüntüler sosyal medyada infial yarattı Kocasını metresiyle yatakta bastı! Yarı çıplak kadının darbedildiği görüntüler sosyal medyada infial yarattı         
09:12
"İnsanlar çift yaratılmış" sözü bir kez daha gerçek oldu! Ramiz Dayı'nın kopyası Van'da bulundu         
08:29
Fahriye Evcen müjdeli haberi verdi: Ekrana dönmek istiyorum Fahriye Evcen müjdeli haberi verdi: Ekrana dönmek istiyorum         
08:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2021 16:40:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020'de yüzde 61,3 büyüdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei