Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 8 ayda yüzde 46 daraldı
4 saat önce
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2019'un 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45,66 daralarak 239 bin 317 olarak gerçekleşti.
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2019'un 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45,66 daralarak 239 bin 317 olarak gerçekleşti.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 12:09
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