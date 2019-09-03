Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 8 ayda yüzde 46 daraldı
3 saat önce
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2019'un ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46 daralarak 239 bin 317 oldu.
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2019'un ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46 daralarak 239 bin 317 oldu. Söz konusu dönemde satışlar otomobilde yüzde 44, hafif ticari araçta yüzde 52 azaldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 12:59
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