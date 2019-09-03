Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 8 ayda yüzde 46 daraldı

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2019'un ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46 daralarak 239 bin 317 oldu. Söz konusu dönemde satışlar otomobilde yüzde 44, hafif ticari araçta yüzde 52 azaldı.