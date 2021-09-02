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Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 8 ayda yüzde 24,3 arttı - Son Dakika

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 8 ayda yüzde 24,3 arttı

02.09.2021 15:42

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 8 ayda yüzde 24,3 arttı Pandeminin etkileri otomotiv sektörünün üzerinden kalkıyor.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 8 ayda yüzde 24,3 arttı

İSTANBUL - Pandeminin etkileri otomotiv sektörünün üzerinden kalkıyor. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2021 yılı Ocak-Ağustos döneminde yüzde 24,3 oranında arttı.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2021 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24,3 artarak 501 bin 4 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2021 yılı Ocak-Ağustos döneminde geçen yıla göre yüzde 23,3 oranında artarak 391 bin 392 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 28 artarak 109 bin 612 adede ulaştı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği, 2021 yılı Ocak-Ağustos dönemi Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı verilerini düzenlenen online basın toplantısıyla paylaştı. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2021 Ağustos ayında yüzde 5 azalırken, otomobil pazarı yüzde 0,9 arttı ve hafif ticari araç pazarı yüzde 20,2 oranında azaldı. 2021 yılı Ağustos ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020 yılı Ağustos ayına göre yüzde 5 azalarak 58 bin 454 adet oldu. 2021 yılı Ağustos ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 artarak 44 bin 756 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 20,2 azalarak 13 bin 698 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Ağustos ayı ortalama satışlara göre yüzde 1 azaldı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Ağustos ayı ortalama satışlara göre yüzde 1,6 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Ağustos ayı ortalama satışlara göre yüzde 8,8 azaldı.

"Çip tedarik krizi en azından 2022'in ilk çeyreğine kadar sürecektir"

ODD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, "Bu sene tedarik sıkıntısı olduğunu söyleyebiliriz. Çip yetersizliğinden dolayı üretim çok fazla yok, şirketler araç üretemiyor. Bu sene her aracın tedarikinin mümkün olacağını düşünmüyorum. Çip krizi sadece marka sorunu değil bir sektör sorunudur. Çip tedarik krizi en azından 2022'in ilk çeyreğine kadar sürecektir. Çip krizinin etkilerini aylık bazda görüyoruz" diye konuştu.

"Fırsatçı bayilerin sektörü zan altında bırakmasından rahatsızlık duyuyoruz"

Bilaloğlu, bazı bayilerin fırsatçılık iddialarının bulunduğuyla ilgili yöneltilen soruya ilişkin, "Herhangi bir perakendede usulsüzlük yapılıyorsa tabi ki durdurmak gerekiyor. Bizim sektörümüz devlet ve markalar tarafından ciddi bir denetime tutuluyor. Çok az sayıda bayinin tüm sektörü zan altından bırakmasından dolayı çok rahatsızlık duyuyoruz" yanıtını verdi.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 8 ayda yüzde 24,3 arttı
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 8 ayda yüzde 24,3 arttı
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 8 ayda yüzde 24,3 arttı
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 8 ayda yüzde 24,3 arttı

Otomotiv Distribütörleri Derneği, Otomobil, Türkiye, Ocak, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 8 ayda yüzde 24,3 arttı - Son Dakika Ekonomi


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