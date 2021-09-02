Üye Girişi
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 8 ayda yüzde 24,3 büyüdü - Son Dakika

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 8 ayda yüzde 24,3 büyüdü

02.09.2021 16:49
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 8 ayda yüzde 24,3 büyüdü, System.String[]

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, Ocak-Ağustos 2021'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,3 büyüyerek 501 bin 4 adet oldu.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, Ocak-Ağustos 2021'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,3 büyüyerek 501 bin 4 adet oldu.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), ocak-ağustos dönemi ve ağustos ayına ilişkin Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazar Değerlendirme Raporu'nu yayımladı.

Rapora göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, Ocak-Ağustos 2021'de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24,3 büyüyerek 501 bin 4 adet seviyesinde kaydedildi.

Otomobil satışları, yılın 8 ayında 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 23,3 artarak 391 bin 392 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 28 artarak 109 bin 612 adede ulaştı.

Ağustosta otomobil satışları arttı

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, geçen ay yüzde 5 azalarak 58 bin 454 adet oldu.

Ağustosta otomobil pazarı yüzde 0,9 artarken, hafif ticari araç pazarı yüzde 20,2 azaldı. Ağustosta otomobil satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 artarak 44 bin 756 adet oldu. Hafif ticari araç pazarı da yüzde 20,2 azalarak 13 bin 698 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık ağustos ayı ortalama satışlarına göre yüzde 1 azaldı. Otomobil pazarı, 10 yıllık ağustos ayı ortalama satışlarına göre yüzde 1,6 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı da 10 yıllık ağustos ayı ortalama satışlarına göre yüzde 8,8 azalış kaydetti.

Segment bazında satışlar

Bu yılın ocak-ağustos dönemi segmentlere göre değerlendirildiğinde, pazarın yüzde 85,6'sını A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.

C segmenti otomobiller 214 bin 939 adetle yüzde 54,9 pay, B segmenti otomobiller de 117 bin 649 adetle yüzde 30,1 pay aldı.

Sedan yine ilk sırada

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde, en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (yüzde 40,9 pay ve 160 bin 18 adet) oldu.

Sedan otomobilleri, yüzde 34,4 pay ve 134 bin 712 adet satış ile SUV, yüzde 22,6 pay ve 88 bin 626 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

Benzinli ve otomatik tercihi devam etti

Türkiye otomobil pazarı motor tipinde benzinli otomobillerin ağırlığı devam etti.

Ocak-ağustos döneminde benzinli otomobil satışları 257 bin 319 adetle pazardan yüzde 65,7 pay alırken, dizel otomobil satışları 80 bin 650 adetle yüzde 20,6 pay, hibrit otomobil satışları 32 bin 885 adetle yüzde 8,4 pay, otogazlı otomobil satışları 19 bin 342 adetle yüzde 4,9 pay aldı. Bu dönemde 1.196 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.

Ağustos sonu itibarıyla otomatik şanzımanlı otomobiller 295 bin 321 adetle pazardan yüzde 75,5, manuel şanzımanlı otomobiller de 96 bin 71 adetle yüzde 24,5 pay aldı.

Van gövde tipi yüzde 78,1 pay ve 85 bin 565 adet ile en çok tercih edilen gövde tipi olurken, kamyonet gövde tipi yüzde 10,2 pay ve 11 bin 140 adetle ikinci sırada yer aldı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği, Otomobil, Türkiye, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 8 ayda yüzde 24,3 büyüdü - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

2 aylık bebeği bulunan kadın, eşinin silahıyla kendisini başından vurdu 17:13 2 aylık bebeği bulunan kadın, eşinin silahıyla kendisini başından vurdu 3 kızını öldüren müezzinin, disiplinsiz hareketlerinden dolayı görev yerinin değiştiği ortaya çıktı 17:06 3 kızını öldüren müezzinin, disiplinsiz hareketlerinden dolayı görev yerinin değiştiği ortaya çıktı 1 aydır aranan 14 yaşındaki çocuktan şaşırtan ifade: Çok sıkıldığım için kaçtım 17:02 1 aydır aranan 14 yaşındaki çocuktan şaşırtan ifade: Çok sıkıldığım için kaçtım
İstanbul'da kiralık ev fiyatları adeta uçtu! Artık semt seçme lüksü kalmadı 16:52 İstanbul'da kiralık ev fiyatları adeta uçtu! Artık semt seçme lüksü kalmadı 6 yıl önce derede bulduğu elma ağacı kökünden şimdi 5 ton hasat elde ediyor 16:28 6 yıl önce derede bulduğu elma ağacı kökünden şimdi 5 ton hasat elde ediyor Sözleşmesi feshedilen Diego Perotti, Fenerbahçe'yi tehdit etti: Yakında olanları bütün gerçeği ile anlatacağım 16:20 Sözleşmesi feshedilen Diego Perotti, Fenerbahçe'yi tehdit etti: Yakında olanları bütün gerçeği ile anlatacağım
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB'ye Afganistan mesajı verdi: Parasını veriyoruz tutun' anlayışı olmaz 15:58 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB'ye Afganistan mesajı verdi: Parasını veriyoruz tutun' anlayışı olmaz Pençşir'deki direnişçiler, terör örgütü El Kaide'nin Taliban'a katıldığını öne sürdü 15:13 Pençşir'deki direnişçiler, terör örgütü El Kaide'nin Taliban'a katıldığını öne sürdü

Son Dakika Haberleri
17:15 Defne Samyeli sosyal medya hesabından duyurdu: Kovid pozitif olduğumu öğrendim
17:06 3 kızını öldüren müezzinin, disiplinsiz hareketlerinden dolayı görev yerinin değiştiği ortaya çıktı
17:01 1 aydır aranan 14 yaşındaki çocuktan şaşırtan ifade: Çok sıkıldığım için kaçtım
16:55 Fenerbahçe'de, Arjantinli sağ bek Fabricio Bustos'un transferi an meselesi
16:52 İstanbul'da kiralık ev fiyatları adeta uçtu! Artık semt seçme lüksü kalmadı
16:50 Müge Anlı'yı kızdıran olay! 38 yaşındaki kadın, 70 yaşındaki evli adama kaçtı
16:43 Hastaneye kaldırılan Mustafa Cengiz'in sağlık durumu ile ilgili sevindirici haber geldi
16:22 Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Dedesinin cenazesine tül elbiseyle katıldı
16:19 Sözleşmesi feshedilen Diego Perotti, Fenerbahçe'yi tehdit etti: Yakında olanları bütün gerçeği ile anlatacağım
15:57 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB'ye Afganistan mesajı verdi: Parasını veriyoruz tutun' anlayışı olmaz
Defne Samyeli sosyal medya hesabından duyurdu: Kovid pozitif olduğumu öğrendim Defne Samyeli sosyal medya hesabından duyurdu: Kovid pozitif olduğumu öğrendim         
17:15
Adana'da yaşanan kavga kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı Adana'da yaşanan kavga kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı         
17:09
Bağcılar'da korku dolu anların görüntüleri çıktı! Tartıştığı taksicinin arkasından kurşun yağdırmış Bağcılar'da korku dolu anların görüntüleri çıktı! Tartıştığı taksicinin arkasından kurşun yağdırmış         
17:02
Fenerbahçe'de, Arjantinli sağ bek Fabricio Bustos'un transferi an meselesi Fenerbahçe'de, Arjantinli sağ bek Fabricio Bustos'un transferi an meselesi         
16:56
Müge Anlı'yı kızdıran olay! 38 yaşındaki kadın, 70 yaşındaki evli adama kaçtı Müge Anlı'yı kızdıran olay! 38 yaşındaki kadın, 70 yaşındaki evli adama kaçtı         
16:51
Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Dedesinin cenazesine tül elbiseyle katıldı Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Dedesinin cenazesine tül elbiseyle katıldı         
16:23
Kim Milyoner Olmak İster yarışması ile tanınan akademisyen Başak Bozan, hayatını kaybetti Kim Milyoner Olmak İster yarışması ile tanınan akademisyen Başak Bozan, hayatını kaybetti         
16:01
Son Dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan krizine ilişkin konuştu: Türkiye ve Katar'ın tek başına üstleneceği iş değil Son Dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan krizine ilişkin konuştu: Türkiye ve Katar'ın tek başına üstleneceği iş değil         
15:36
Doğal gaz faturası 5 bin 208 TL gelen vatandaş neye uğradığını şaşırdı Doğal gaz faturası 5 bin 208 TL gelen vatandaş neye uğradığını şaşırdı         
14:37
Evde oynarken stor perde boynuna dolanan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Evde oynarken stor perde boynuna dolanan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti         
14:32
Eşine minübüs çarpan Nuri Dede, hayat arkadaşının elini tutup dakikalarca adını sayıkladı Eşine minübüs çarpan Nuri Dede, hayat arkadaşının elini tutup dakikalarca adını sayıkladı         
14:25
Başından vurulmuş halde sağlık ocağına getirilen 20 yaşındaki genç kadın kurtarılamadı Başından vurulmuş halde sağlık ocağına getirilen 20 yaşındaki genç kadın kurtarılamadı         
14:13
20 bin nüfuslu ilçede kaymakamlık yapan Elif, kooperatif kurarak 55 kadını iş sahibi yaptı 20 bin nüfuslu ilçede kaymakamlık yapan Elif, kooperatif kurarak 55 kadını iş sahibi yaptı         
14:00
Aynur Aydın, sosyal medya hesabından cesur pozunu takipçileri ile paylaştı Aynur Aydın, sosyal medya hesabından cesur pozunu takipçileri ile paylaştı         
12:04
Kayınpederi ile 20 yıldır ilişki yaşayan kadın, tüm gerçekleri anlattı Kayınpederi ile 20 yıldır ilişki yaşayan kadın, tüm gerçekleri anlattı         
09:19
Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un zayıflamış hali dikkat çekti Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un zayıflamış hali dikkat çekti         
09:16
Velilerin bile ağzı açık kaldı! Okul açılışında dansöz kıyafetiyle göbek atan kadın öğretmene soruşturma Velilerin bile ağzı açık kaldı! Okul açılışında dansöz kıyafetiyle göbek atan kadın öğretmene soruşturma         
20:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2021 17:21:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 8 ayda yüzde 24,3 büyüdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement