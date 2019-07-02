Son Dakika Haberleri: Otomobil ve hafif ticari araç pazarı altı ayda yüzde 45 daraldı
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Otomobil ve hafif ticari araç pazarı altı ayda yüzde 45 daraldı

50 dakika önce

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, Haziran'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16.4 küçüldü ve yılın ilk yarısındaki daralma yüzde 45'i buldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı altı ayda yüzde 45 daraldı, System.String[]
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, Haziran'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16.4 küçüldü ve yılın ilk yarısındaki daralma yüzde 45'i buldu.
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre otomobil ve hafif ticari araç satışı Haziran'da 42,688 adet, Ocak-Haziran'da 195,144 adet oldu. Otomobil satışları Haziran'da yüzde 12.6 azalarak 36,024 adete, ilk altı ayda yüzde 43.3 azalarak 156,378 adete geriledi.
Hafif ticari araç pazarı Haziran'da yüzde 32.1 azalarak 6,664 adet, ilk altı ayda yüzde 50 azalarak 38,766 adete düştü.
Otomotiv Distribütörleri Derneği Genel Koordinatörü Dr. Hayri Erce'nin verdiği bilgilere göre, Haziran ayı sonunda 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 44,5, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 49.5 ve 2000cc üstü otomobillerde yüzde 36.9 azalış izlendi. 2019 yılı Haziran ayı sonunda 90 adet elektrikli ve 4,811 adet hibrit otomobil satıldı.
Buna göre, Haziran ayı sonunda otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek
paya yüzde 36.77 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 57 bin 500 adet ile sahip oldu.
Haziran sonunda dizel otomobil satışlarının payı yüzde 56.07'ye gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı  yüzde 66.28'e ulaştı.
ODD geçen ay yıl sonu pazar büyüklüğü tahminini 350,000-400,000 adete düşürmüştü. (Grafik)


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 01:46 Kaynak: DHA
Otomotiv Distribütörleri Derneği, Ekonomi
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