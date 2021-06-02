Otomobil ve hafif ticari araç pazarı Ocak-Mayıs döneminde yüzde 72 arttı - Son Dakika

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı Ocak-Mayıs döneminde yüzde 72 arttı

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2021 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 72 arttı.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2021 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 72 arttı.

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Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2021 yılı Ocak-Mayıs dönemi Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı raporunu paylaştı. Buna göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2021 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 72 artarak 314 bin 882 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2021 yılı Ocak-Mayıs döneminde geçen yıla göre yüzde 69,2 oranında artarak 247 bin 977 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 83 artarak 66 bin 905 adede ulaştı.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2021 Mayıs ayında yüzde 69,8, otomobil pazarı yüzde 72,1 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 61,9 oranında arttı. 2021 yılı Mayıs ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020 yılı Mayıs ayına göre yüzde 69,8 artarak 54 bin 734 adet oldu.

2021 yılı Mayıs ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 72,1 artarak 43 bin 138 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 61,9 artarak 11 bin 596 adet oldu. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Mayıs ayı ortalama satışlara göre yüzde 20,7 azaldı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Mayıs ayı ortalama satışlara göre yüzde 18,2 azalış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Mayıs ayı ortalama satışlara göre yüzde 28,6 azaldı.

-İHA-

Otomobil, Türkiye, Mayıs, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 10:42 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Otomobil ve hafif ticari araç pazarı Ocak-Mayıs döneminde yüzde 72 arttı - Son Dakika Ekonomi
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