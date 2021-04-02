Türkiye otomotiv pazarı ilk çeyrekte yüzde 60 büyüdü - Son Dakika

Türkiye otomotiv pazarı ilk çeyrekte yüzde 60 büyüdü

02.04.2021 12:50
Türkiye otomotiv pazarı ilk çeyrekte yüzde 60 büyüdü, System.String[]

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 59,7 büyüme gösterdi.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 59,7 büyüme gösterdi.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), ocak-mart dönemi ve mart ayına ilişkin "Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazar Değerlendirme Raporu"nu yayınladı.

Buna göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, ilk 3 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 59,7 artışla 198 bin 660 adet olarak gerçekleşti.

Sadece otomobil satışları ise yüzde 57 artarak 156 bin 464 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 70,3 yükselişle 42 bin 196 adede ulaştı.

Martta artış oranı tüm kategorilerde yüzde 90'ı aştı

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 92,8 büyüyerek 96 bin 428 adede ulaştı. Otomobil satışları yüzde 91,4 artarak 76 bin 357 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 98,3 yükselerek 20 bin 71 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık mart ortalama satışlarına göre yüzde 42,8 büyüdü. 10 yıllık mart ortalama satışlara göre otomobilde yüzde 49,6, hafif ticarilerde yüzde 21,8 yükseliş yaşandı.

Vergi oranları düşük segmentteki araçlar tercih edildi

İlk çeyrekte pazarın yüzde 86,5'ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 88 bin 244 adetle yüzde 56,4 pay, B segmenti otomobiller ise 46 bin 177 adetle yüzde 29,5 pay aldı.

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 40,7 ile sedan otomobiller olurken, onu yüzde 34,4 ile SUV, yüzde 22,9 ile hatchback (HB) otomobiller takip etti.

Ocak-mart döneminde toplam satışlar içerisinde başı yüzde 63,4'lük payla benzinliler çekti. Onu yüzde 24,1 ile dizel, yüzde 7,9 ile hibrit, yüzde 4,3 ile otogazlı araçlar takip etti. Söz konusu dönemde sadece 312 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.

En yüksek artış 2000cc üstü otomobil satışlarında

Otomobil pazarı motor hacmine göre ilke çeyrekte 1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 50 artarak pazardan yüzde 90,4 pay alırken, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 17,8 yükseldi ve yüzde 1,2'lik pazar payı elde etti.

En yüksek artış yüzde 182,3 ile 2000cc üstü otomobil satışlarında yaşandı. Bu grubun pazardan aldığı pay yüzde 0,3 oldu.

Hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre ele alındığında van gövde tipi yüzde 77,4 payla en çok tercih edilen gövde tipi olurken, kamyonet gövde tipi yüzde 12,9 payla ikinci sırada yer aldı.

Türkiye otomotiv pazarı ilk çeyrekte yüzde 60 büyüdü

Otomobil, Türkiye, Ocak, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye otomotiv pazarı ilk çeyrekte yüzde 60 büyüdü - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Son dakika! Kremlin: ABD Ukrayna'ya asker gönderirse, Rusya ekstra adımlar atmak zorunda kalır Son dakika! Kremlin: ABD Ukrayna'ya asker gönderirse, Rusya ekstra adımlar atmak zorunda kalır Milli yıldız Çağlar Söyüncü'nün yeni aşkı Zehra Yılmaz'ın iddialı pozları olay oldu Milli yıldız Çağlar Söyüncü'nün yeni aşkı Zehra Yılmaz'ın iddialı pozları olay oldu Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan "Merkez Bankası nasıl bir faiz kararı verecek?" sorusuna yanıt: Bana düşmez "Türkiye'de salgını bitirecek" yorumları yapılan yerli aşının mutasyona karşı da etkili olduğu kanıtlandı Beyza'yı döverken bir de arkadaşlarını aramış: Birazdan tecavüz edeceğim, iyi izleyin Beyza'yı döverken bir de arkadaşlarını aramış: Birazdan tecavüz edeceğim, iyi izleyin Otelde yangın çıktı; terasa çıkan müşteriler zor anlar yaşadı Otelde yangın çıktı; terasa çıkan müşteriler zor anlar yaşadı ABD'den Türkiye'ye üstü kapalı tehdit: Rusya'dan aldığınız S-400'leri elinizde tutmayın ABD'den Türkiye'ye üstü kapalı tehdit: Rusya'dan aldığınız S-400'leri elinizde tutmayın Saldırı hazırlığında bulunan teröristlerin vurulma anı kamerada! Saldırı hazırlığında bulunan teröristlerin vurulma anı kamerada!
Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın eski futbolcusu Ümit Özat, FETÖ'den ifadeye çağrıldı Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın eski futbolcusu Ümit Özat, FETÖ'den ifadeye çağrıldı         
13:22
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, aylık maaşının 200 bin lira olduğu iddialarıyla ilgili suskunluğunu bozdu Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, aylık maaşının 200 bin lira olduğu iddialarıyla ilgili suskunluğunu bozdu         
12:28
Kızı yanlışlıkla TikTok fenomenine 7 bin TL gönderen Demet Akalın, alay konusu oldu Kızı yanlışlıkla TikTok fenomenine 7 bin TL gönderen Demet Akalın, alay konusu oldu         
11:55
Bakan Selçuk'un Bakan Selçuk'un "Koronavirüs meslek hastalığı olsun" talebine yanıtı Twitter'da gündem oldu         
11:44
TFF Başkanı Özdemir, F.Bahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluklarıyla ilgili yaptığı başvuruda kararı açıklayacaklarını bildirdi TFF Başkanı Özdemir, F.Bahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluklarıyla ilgili yaptığı başvuruda kararı açıklayacaklarını bildirdi         
11:25
Genç kızı muşta ile kanlar içerisinde bırakan cani, Genç kızı muşta ile kanlar içerisinde bırakan cani, "Birine benzettim" diyerek kendisini savundu         
11:11
Selin Ciğerci vergi rekortmeni oldu! İşte ödediği miktar ve listedeki yeri Selin Ciğerci vergi rekortmeni oldu! İşte ödediği miktar ve listedeki yeri         
10:42
A Milli Takım'ın futbolcularına dağıtılan primler dudak uçuklattı, yeni bir prim tartışması daha doğdu A Milli Takım'ın futbolcularına dağıtılan primler dudak uçuklattı, yeni bir prim tartışması daha doğdu         
10:19
İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay, canlı yayına bağlanıp kendini savundu İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay, canlı yayına bağlanıp kendini savundu         
09:42
Arka Sokaklar'daki bir sahne avukatları ayağa kaldırdı! 70 baro başkanı diziyi RTÜK'e şikayet etti Arka Sokaklar'daki bir sahne avukatları ayağa kaldırdı! 70 baro başkanı diziyi RTÜK'e şikayet etti         
09:38
Türkiye'de vaka sayısı 40 bini geçti, alarm zilleri çalmaya başladı! Uzmanlardan Türkiye'de vaka sayısı 40 bini geçti, alarm zilleri çalmaya başladı! Uzmanlardan "tam kapanma" uyarısı         
08:56
Hadise ve Kaan Yıldırım evlilik kararı aldı, harekete geçen kayınvalide kiracısına haber yolladı Hadise ve Kaan Yıldırım evlilik kararı aldı, harekete geçen kayınvalide kiracısına haber yolladı         
08:41
Mansur Yavaş'a Erdoğan ve İmamoğlu'nu geçtiği anket soruldu, cevabı çok netti Mansur Yavaş'a Erdoğan ve İmamoğlu'nu geçtiği anket soruldu, cevabı çok netti         
23:27
PSG'nin yıldızı, eşi için çok çarpıcı bir ifade kullandı! Paylaşımı silmek zorunda kaldı PSG'nin yıldızı, eşi için çok çarpıcı bir ifade kullandı! Paylaşımı silmek zorunda kaldı         
23:25
Fırat Altunmeşe, Mucize Doktor'a veda etti Fırat Altunmeşe, Mucize Doktor'a veda etti         
20:53
Yol kenarında ölü bulunan Buket'in gözaltındaki erkek arkadaşının ifadesi ortaya çıktı Yol kenarında ölü bulunan Buket'in gözaltındaki erkek arkadaşının ifadesi ortaya çıktı         
17:52
Köpeğe cinsel saldırıda bulunan 64 yaşındaki sapıktan pes dedirten savunma Köpeğe cinsel saldırıda bulunan 64 yaşındaki sapıktan pes dedirten savunma         
17:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2021 13:32:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye otomotiv pazarı ilk çeyrekte yüzde 60 büyüdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei