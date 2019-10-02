Son Dakika Haberleri: Otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 82 arttı
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Otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 82 arttı

5 dakika önce

Eylül ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 82,35 artışla 41 bin 992 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 82 arttı, System.String[]

Eylül ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 82,35 artışla 41 bin 992 adet oldu. Sadece otomobil satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 100,67 arttı ve 35 bin 308 adet olarak gerçekleşti.

Eylül, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 11:36 
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