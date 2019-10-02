Otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 82 arttı
5 dakika önce
Eylül ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 82,35 artışla 41 bin 992 adet oldu.
Eylül ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 82,35 artışla 41 bin 992 adet oldu. Sadece otomobil satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 100,67 arttı ve 35 bin 308 adet olarak gerçekleşti.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 11:36
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